Ρωσία: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα

«Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στη Μόσχα, κρατικά κτίρια και κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομών και μεταφορών έχουν τεθεί υπό ενισχυμένη προστασία», μεταδίδει το πρακτορείο Tass, επικαλούμενο αστυνομικές αρχές, λίγες ώρες μετά το κάλεσμα του Πριγκόζιν για εξέγερση. Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου, οι μονάδες OMON και SOBR της Ρωσικής Προεδρικής Φρουράς έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

Το BBC Russia επικαλούμενο πηγές των Moscow Times μετέδωσε ότι μεταφέρονται στο Ροστόφ δυνάμεις του στρατού. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται αφενός κοντά στην Ουκρανία και αφετέρου διαθέτει ειδικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Ανεπιβεβαίωτες πηγές κάνουν δε λόγο για ενεργοποίηση ειδικού σχεδίου προστασίας του Πούτιν.

Significant Movement of Russian National Guard and Military Forces have been observed in the Capital City of Moscow with reports that Checkpoints have begun to be erected near the Kremlin and State Duma Building. pic.twitter.com/PByXBbflGq

Οπως αναφέρει το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

The Russian National Guard appears to already begun its Deployment in the Rostov Region of Southwestern Russia with Armored Vehicles and BTRs reportedly being seen in Locations across the City. pic.twitter.com/VLtdHbtA8I

Η FSB σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Πριγκόζιν ισοδυναμούν με εκκλήσεις για την έναρξη ένοπλης σύγκρουσης στο ρωσικό έδαφος και αποτελούν “μαχαιριά στην πλάτη” για τους Ρώσους στρατιωτικούς που πολεμούν τις ουκρανικές δυνάμεις».

Λίγη ώρα μετά το κάλεσμα του Πριγκόζιν σε ανταρσία, δυο στρατηγοί που θεωρούνται φιλικά διακείμενοι προς την Wagner και τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο Σεργκέι Σουρόβκιν και ο Βλαντιμίρ Αλεξέεφ κάλεσαν τους στρατιώτες της να μην υπακούσουν τις εντολές του επικεφαλής της.

Sergei Surovikin, hitherto the most Wagner-friendly general, calls on the group not to obey Prigozhin’s orders.

“The enemy is only waiting for our domestic political situation to get inflamed. Don’t play into the enemy’s hands in this difficult time for the country!” pic.twitter.com/6sYHSl8nRy

— max seddon (@maxseddon) June 23, 2023