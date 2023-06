BBC: Πρόκειται για πραξικόπημα; Τι κάνει ο Πριγκόζιν στη Ρωσία;

Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή στον 16μηνο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και ενδεχομένως για μια πρόκληση στην εξουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης κατηγόρησε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, για προδοσία, για ένοπλη εξέγερση και για «μαχαιριά στην πλάτη της χώρας μας».

Μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ρωσίας, ο Πριγκόζιν λέει ότι ο στόχος του δεν είναι «το πραξικόπημα αλλά μια πορεία για δικαιοσύνη».

Εδώ και μήνες ο Πριγκόζιν έχει διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην εκστρατεία της Ρωσίας στην Ουκρανία, στρατολογώντας χιλιάδες μαχητές, κυρίως από ρωσικές φυλακές, για την Wagner.

Βρίσκεται όμως εδώ και καιρό σε διαμάχη με τους στρατιωτικούς ηγέτες που διευθύνουν τον πόλεμο, η οποία όμως τώρα έχει μετατραπεί σε εξέγερση.

Οι δυνάμεις της Wagner έχουν περάσει από την κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία στη μεγάλη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ-ον-Ντον και ισχυρίζονται ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της. Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά έχει υποσχεθεί να κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία.

«Οι ισχυρισμοί περί στρατιωτικού πραξικοπήματος είναι παράλογοι», υποστηρίζει ο Πριγκόζιν.

Όμως αυτό που ξεκίνησε ως διαμάχη για την αποτυχία του στρατού να προμηθεύσει τους μισθοφόρους του με επαρκή εξοπλισμό και πυρομαχικά, έχει μετατραπεί σε άμεση αμφισβήτηση των δύο ανδρών που είναι υπεύθυνοι για την εισβολή στην Ουκρανία – του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοιγκού και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γερασίμοφ.

Μέχρι στιγμής δεν πρόκειται για πραξικόπημα, καθώς δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια κατάληψης της εξουσίας. Πρόκειται όμως για μια προσπάθεια ανατροπής των κορυφαίων στρατιωτικών της Ρωσίας και επομένως για μια αμφισβήτηση της εξουσίας του προέδρου.

Ολόκληρη η περιοχή της Μόσχας έχει τεθεί σε συναγερμό υπό «καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» και μεγάλες εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί.

«Είμαστε 25.000», υποστήριξε ο Πριγκόζιν. «Όποιος θέλει, ας έρθει μαζί μας». Μετακινώντας τις δυνάμεις του πέρα από τα σύνορα στο Ροστόφ, φαίνεται να έχει περικυκλώσει το στρατιωτικό αρχηγείο από όπου διεξάγεται ο πόλεμος και ισχυρίζεται ότι τόσο ο υπουργός όσο και ο αρχηγός του επιτελείου έχουν διαφύγει.

Ο Πριγκόζιν είναι εδώ και καιρό στενός σύμμαχος του προέδρου Πούτιν και μεγαλούργησε υπό τις διαταγές του, πρώτα ως επιχειρηματίας και στη συνέχεια ως αρχηγός μισθοφόρων.

Putin is accusing Wagner mercenary boss Yevgeny Prigozhin of treason. Prigozhin calls it a ‘march for justice’. As the story escalates, here’s a video from May about how, from the 80s to now, Prigozhin went from prison, to catering, to the Wagner group. pic.twitter.com/0yU36AFcBJ

— Ros Atkins (@BBCRosAtkins) June 24, 2023