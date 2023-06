Οι Ουκρανοί επωφελούνται από το χάος στη Ρωσία

Το χάος στη Ρωσία λειτουργεί προς όφελος του Κιέβου, δήλωσαν αξιωματούχοι της Ουκρανίας το Σάββατο, αλλά μένει να φανεί κατά πόσον ο στρατός της Ουκρανίας μπορεί να εκμεταλλευτεί την αναταραχή που προκλήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο καθώς μισθοφόροι βάδισαν προς τη Μόσχα.

Αργά το Σάββατο, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής του μισθοφορικού στρατού Wagner, δήλωσε ότι σταματά την «πορεία για δικαιοσύνη» στη Μόσχα ύστερα από μια συμφωνία που γλίτωσε τον ίδιο και τους μισθοφόρους του από το να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις. Η συμφωνία εξόρισε επίσης τον Προγκόζιν στη Λευκορωσία.

«Σήμερα ο κόσμος είδε ότι οι κύριοι της Ρωσίας δεν ελέγχουν τίποτα. Τίποτα. Απλώς απόλυτο χάος», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη νυχτερινή μαγνητοσκοπημένη του ομιλία, προτρέποντας τους συμμάχους της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσουν τη στιγμή και να στείλουν περισσότερα όπλα στο Κίεβο.

Η ανταρσία Πριγκόζιν, η μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ηγεσία της Ρωσίας εδώ και 23 χρόνια, έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για την παγκόσμια ασφάλεια και μια φρενίτιδα εκκλήσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της για συντονισμό των ενεργειών.

«Οποιοδήποτε χάος πίσω από τις εχθρικές γραμμές λειτουργεί προς το συμφέρον μας», δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες του Πριγκόζιν «πλήγμα για τη Ρωσία», αλλά δεν υπήρχαν άμεσες ενδείξεις ότι απειλείται η κυριαρχία του. Το υπουργείο Αμυνας, υπό τον έλεγχο του πιστού συμμάχου του Πούτιν Σεργκέι Σόιγκου, παρέμεινε σιωπηλό καθ’ όλη τη διάρκεια των εξελίξεων του Σαββατοκύριακου.

Ο κ. Κουλέμπα είπε ότι ήταν πολύ νωρίς για να μιλήσει για συνέπειες για την Ουκρανία, αλλά αργότερα μέσα στην ημέρα είχε τηλεφώνημα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Aντονι Μπλίνκεν, για να συζητήσουν τα γεγονότα και τις αντεπιθέσεις του Κιέβου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε σε δήλωση στη συνέχεια ότι η Ουάσιγκτον θα παραμείνει «σε στενή συνεργασία» με το Κίεβο καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε το Σάββατο επίθεσή του κοντά σε χωριά γύρω από το Μπαχμούτ, το οποίο καταλήφθηκε από τις δυνάμεις της Wagner τον Μάιο ύστερα από μήνες μάχης. Το Κίεβο διεκδίκησε επίσης την απελευθέρωση του χωριού Κρασνοχόριβκα, στην περιφέρεια του Ντόνετσκ, με μερικά μόνο κέρδη.

Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση κάνει λόγο για εκκαθάριση των Ρώσων από τη δυτική όχθη του ποταμού Σιβέρσκι Ντονέτς μετά τις μάχες του Σαββάτου.

While Prigozhin was marching through Russia, soldiers of the 1st mechanized battalion🇺🇦 clashed with the 3rd battalion of the 🇷🇺57th Guards motorized rifle brigade, clearing the western bank of the Siverskiy Donets-Donbass canal.

The enemy battalion lost 50 wounded and over 30… pic.twitter.com/eakPY0UBGT

— Dmitri (@wartranslated) June 24, 2023