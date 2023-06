Ναυάγιο Τιτανικού: Το όνειρο του Σουλεμάν ήταν να λύσει τον κύβο του Ρούμπικ σε βάθος 3.700 μέτρων

Ησύζυγος του Πακιστανού μεγιστάνα και μητέρα του 19χρονου Σουλεμάν, που έχασαν τη ζωή τους όταν συνεθλίβη το υποβρύχιο Titan κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, μίλησε στο BBC.

H Kριστίνα Ντάγουντ αποκάλυψε ότι αρχικά το σχέδιο ήταν να πάει η ίδια με τον σύζυγό της για να δουν τα απομεινάρια του θρυλικού Τιτανικού αλλά το ταξίδι ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

«Μετά έκανα πίσω και άφησα να πάει ο Σουλεμάν, επειδή το ήθελε πολύ» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντάγουντ.

Μάλιστα ο γιος της Σουλεμάν είχε πάθος με τον κύβο του Ρούμπικ και ήθελε να σπάσει ρεκόρ λύνοντάς τον στα 3.700 μέτρα βάθος.

Christine Dawood wanted to talk to the BBC and pay tribute to the son and husband she lost. #Titan

