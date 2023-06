ΗΠΑ: Καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι πεζών εδώ και 40 χρόνια

O αριθμός των πεζών που σκοτώθηκαν από οχήματα το 2022 ήταν ο υψηλότερος από το 1981, σύμφωνα με σχετική έκθεση από την Ενωση για την Ασφάλεια των Αυτοκινητοδρόμων.

Η έκθεση χρησιμοποίησε προκαταρκτικά στοιχεία από κυβερνητικές υπηρεσίες σε 49 πολιτείες (η Οκλαχόμα είχε ελλιπή στοιχεία λόγω τεχνικού προβλήματος και ήταν η μόνη πολιτεία που δεν παρείχε στοιχεία).

Από το 2010 έως το 2021, οι θάνατοι πεζών αυξήθηκαν από 4.302 σε 7.624, δηλαδή κατά 77%, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία, τα οποία έλαβαν υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως οι συνθήκες φωτισμού, η ταχύτητα οδήγησης και οι τύποι των δρόμων. Ωστόσο, δεν υπήρχαν άλλα δεδομένα, σύμφωνα με τους ερευνητές, που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα, όπως αν το θύμα ήταν άστεγος ή αν ο οδηγός έγραφε μηνύματα στο κινητό του.

Η έκθεση εντόπισε διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης οδήγησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, της έλλειψης ευαισθητοποίησης και της επιβολής των νόμων που αποσκοπούν στην ασφάλεια των πεζών.

«Πρόκειται για μια πραγματική κρίση που κατά κάποιον τρόπο πέρασε κάτω από το ραντάρ», δήλωσε η Αντζι Σμιτ, συγγραφέας του βιβλίου «Right of Way: Race, Class, and the Silent Epidemic of Pedestrian Deaths in America».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες στα μέτρα προστασίας των πεζών, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των ορίων ταχύτητας και την κατασκευή προστατευμένων ποδηλατοδρόμων.

Με πληροφορίες από New York Times