Γαλλία: Ταραχές, συλλήψεις και οργή μετά τον θάνατο 17χρονου από πυρά αστυνομικού

Στη δίνη διογκούμενης οργής βρίσκεται η Γαλλία μετά τον θάνατο 17χρονου από πυροβολισμό αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί» στον έλεγχο.

Μετά το νέο αυτό επεισόδιο αστυνομικής αυθαιρεσίας ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, κυρίως στο προάστιο Ναντέρ, απ’όπου καταγόταν το θύμα. Τουλάχιστον 40 αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες, 24 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρώς, ενώ έγιναν και 31 συλλήψεις, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμαντέν.

Το πρωί της Τετάρτης, μέσω της γαλλικής τηλεόρασης, ο Ζ. Νταμαρντέν έκανε έκκληση για ομαλοποίηση της κατάστασης, δεσμευόμενος πως «θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα λάμψει η αλήθεια».

Αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 2.000 αστυνομικοί για την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων.

BREAKING: Riots in Nanterre, France, after 17 year old was killed by police.pic.twitter.com/0Z44WnKCzQ

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 27, 2023