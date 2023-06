Τζο Μπάιντεν: Νέα «επεισόδια» πυροδοτούν φήμες για την υγεία του

Μπορεί η υπνική άπνοια να είναι μια συνηθισμένη και όχι ιδιαίτερα σοβαρή, αν αντιμετωπιστεί σωστά, διαταραχή, αλλά η αποκάλυψη ότι ο Τζο Μπάιντεν άρχισε να χρησιμοποιεί την ειδική συσκευή που προβλέπεται για την καλύτερη οξυγόνωση του οργανισμού του ήρθε να εντείνει τις ανησυχίες για την υγεία του 80χρονου προέδρου.

«Ηδη το 2008, ύστερα από πλήρεις ιατρικές εξετάσεις, ο πρόεδρος αποκάλυψε ότι υπέφερε από υπνική άπνοια. Τη χθεσινή νύχτα χρησιμοποίησε τη συσκευή CPAP που συνηθίζεται για άτομα με παρόμοιο ιστορικό», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αντριου Μπέιτς. Αλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Μπάιντεν κάνει χρήση της εν λόγω συσκευής εδώ και κάποιες εβδομάδες. Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν σε απάντηση ερωτημάτων που γεννήθηκαν σε δημοσιογράφους όταν είδαν τον Αμερικανό πρόεδρο να φέρει σημάδια από λουρίδες (προφανώς της ιατρικής συσκευής) και στις δύο πλευρές του προσώπου του. Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε πρώτο την πληροφορία περί συσκευής υπνικής άπνοιας, την οποία επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα ο Μπάιντεν είχε προσθέσει άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των φραστικών ολισθημάτων του τελευταίου διαστήματος. Σε σύντομο διάλογο με δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το Σικάγο δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ», εννοώντας προφανώς εκείνον της Ουκρανίας. Ερωτηθείς κατά πόσον πιστεύει ότι το στρατιωτικό κίνημα του Γεβγκένι Πριγκόζιν υπονόμευσε τη θέση του Ρώσου προέδρου, απάντησε: «Είναι δύσκολο να απαντήσουμε με βεβαιότητα… Αλλά είναι καθαρό ότι χάνει τον πόλεμο στο Ιράκ. Χάνει τον πόλεμο στο εσωτερικό του και έχει καταντήσει παρίας διεθνώς. Και δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ενωση. Είναι η Ιαπωνία, είναι 40 χώρες». Δεν ήταν το μοναδικό φραστικό ατύχημα του τελευταίου εικοσιτετραώρου. Το βράδυ της Τρίτης, στη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, μπέρδεψε την Κίνα με την Ινδία, ο πρόεδρος της οποίας, Ναρέντρα Μόντι, είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες νωρίτερα. «Πιθανώς γνωρίζετε τον νέο καλύτερό μου φίλο, τον πρωθυπουργό μιας μικρής χώρας που τώρα είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, της Κίνας. Εννοώ, συγχωρέστε με, της Ινδίας», είχε δηλώσει στους συνομιλητές του.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μακρά ιστορία γλωσσικών ολισθημάτων, αλλά τους τελευταίους μήνες τα περιστατικά πληθαίνουν. Σε μια περίπτωση προσφώνησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ «κύριε πρόεδρε» (το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βασιλιά, όχι πρόεδρο), ενώ σε μια άλλη αποκάλεσε την εθνική ομάδα ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας Blacks and Tans και όχι All Blacks, όπως είναι το παρατσούκλι της. Blacks and Tans ονομαζόταν μια διαβόητη για τη βαρβαρότητά της ομάδα της βρετανικής χωροφυλακής στον ιρλανδικό πόλεμο της ανεξαρτησίας (1919-1921). Ο Τζο Μπάιντεν είναι ιρλανδικής καταγωγής.

Πάντως, ο Γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς, στη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο δίκτυο ARD, δήλωσε ότι δεν έχει αντιληφθεί σημάδια που θα υποδήλωναν ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί το αξίωμά του τα επόμενα χρόνια. Σε δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters, τον περασμένο Απρίλιο, το 73% των Αμερικανών και το 63% των Δημοκρατικών απάντησαν ότι είναι πολύ μεγάλος για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος.