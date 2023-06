Πυρκαγιά στο εμβληματικό κατάστημα Tiffany στη Νέα Υόρκη

Το πλέον γνωστό κοσμηματοπωλείο της Τiffany στο Μανχάταν έπιασε φωτιά το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Πλάνα από το κατάστημα λίγο πριν από τις 11:30 π.μ. έδειχναν πυροσβέστες να ρίχνουν με μάνικες στο κτίριο. Στην πρόσοψη του καταστήματος φαίνονταν ζημιές από τον καπνό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από έναν μετασχηματιστή υψηλής τάσης.

«Σήμερα το πρωί, πριν από το άνοιγμα του καταστήματος, ξέσπασε πυρκαγιά στο υπόγειο του Tiffany Landmark στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Η πυρκαγιά έχει έκτοτε σβήσει και συνεργαζόμαστε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης για τη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας. Το κατάστημα αναμένεται να ανοίξει αργότερα σήμερα μετά την επιθεώρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Tiffany & Co.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπήρξαν δύο μικρά περιστατικά όπου οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονταν καλά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, αλλά δεν τραυματίστηκαν.

