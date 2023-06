Επιτυχής η πρώτη εμπορική πτήση της Virgin Galactic στο διάστημα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εμπορική πτήση της Virgin Galactic του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς το πυραυλοκίνητο αεροσκάφος της εταιρείας προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ.

We have #Galactic01 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release. WATCH: https://t.co/5UalYTpQxj pic.twitter.com/h4OEginD8O — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023

Το σκάφος απογειώθηκε από το Spaceport America, με δύο Ιταλούς αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας και έναν μηχανικό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας να επικεντρώνονται σε μια σειρά πειραμάτων μικροβαρύτητας κατά τη διάρκεια των λίγων λεπτών της έλλειψης βαρύτητας.

Το Unity ανέβηκε σε ύψος άνω των 45.000 ποδών από βοηθητικό αεροσκάφος. Ενσωματωμένος πυραυλικός κινητήρας έστειλε το σκάφος σε ύψος άνω των 50 μιλίων – στα όρια του διαστήματος – δίνοντας στα έξι μέλη του πληρώματος περίπου τρία λεπτά εμπειρίας έλλειψης βαρύτητας, πριν επιστρέψουν στη Γη.

Welcome back to Earth, #Galactic01! Our pilots, crew and spaceship have landed smoothly at @Spaceport_NM. pic.twitter.com/f8YQowQN2x — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023

Μετά την πτήση Galactic 01 θα ακολουθήσει μια δεύτερη εμπορική διαστημική πτήση, η Galactic 02, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Αυγούστου 2023.

Η Virgin Galactic σχεδιάζει από εκεί και πέρα να πραγματοποιεί διαστημικές εμπορικές πτήσεις σε μηνιαία βάση. Η εταιρεία ολοκλήρωσε την τελευταία της δοκιμαστική πτήση τον Μάιο, όταν έστειλε ένα τετραμελές πλήρωμα 80 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Το project της Virgin Galactic είναι ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Blue Origin, που δίνουν σε πρόθυμους, εύπορους πολίτες να ζήσουν την εμπειρία του διαστήματος, την έλλειψη βαρύτητας και το θέαμα της διαστημικής πτήσης.

Η μέθοδος εκτόξευσης της Virgin Galactic διαφέρει από αυτή των NASA, SpaceX και Blue Origin. Η εταιρεία του Ρίτσαρντ Μπράνσον χρησιμοποιεί ένα αεροσκάφος-φορέα που ονομάζεται White Knight Two το οποίο απογειώνεται από μια κλασική πίστα αεροδρομίου. Όταν φτάσει σε ύψος λίγο κάτω από 50.000 πόδια, το White Knight Two εκτοξεύει το επανδρωμένο διαστημόπλοιο VSS Unity, το οποίο ενεργοποιεί τότε τους κινητήρες του μέχρι να ξεπεράσει τα 80 χιλιόμετρα και μετά κατεβαίνει ομαλά, για να προσγειωθεί στην ίδια πίστα.