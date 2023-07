Έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο του Τόκιο – Αναφορές για τέσσερις τραυματίες

Έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο του Τόκιο σημειώθηκε τη Δευτέρα, με τέσσερις ανθρώπους να φέρονται να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας NHK.

An explosion has reportedly occurred in a building on the west side of the JR Shimbashi Station in Tokyo. https://t.co/ZCXt4JayeY

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 3, 2023