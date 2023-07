Πέθανε η χειρουργός Σούζαν Λοβ, γνωστή για το έργο της κατά του καρκίνου του μαστού Είχε υποστηρίξει πως οι ριζικές μαστεκτομές ήταν συχνά περιττές και γίνονταν απλώς επειδή οι χειρουργοί είχαν συνηθίσει τη διαδικασία. 1' 18" χρόνος ανάγνωσης

Michal Czerwonka for The New York Times