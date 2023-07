ΙΣΡΑΗΛ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά να τερματιστεί η επίθεση στην Τζενίν Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η επίθεση στην πόλη Τζενίν και να μπει ένα τέλος στη βία και στην αιματοχυσία. 1' 33" χρόνος ανάγνωσης

Israeli forces stand near a military vehicle, as an Israeli military operation continues on Jenin refugee camp in the Israeli-occupied West Bank, near the Jalamah checkpoint, July 4, 2023 REUTERS/Ronen Zvulun