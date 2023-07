Η τελευταία εκτόξευση του πυραύλου Αriane 5

Ο Ariane 5 – ο πύραυλος που εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μετέφερε στο διάστημα τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους – εκτοξεύτηκε σήμερα για τελευταία φορά από τη διαστημική βάση της Γαλλικής Γουϊάνας.

Ο Arian 5, της γαλλικής εταιρείας Arianspace, έχει θέσει σε τροχιά περισσότερους από 200 δορυφόρους μέχρι σήμερα και αποτελεί το καμάρι της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής. Αρχικά προοριζόταν για να εκτοξεύει το ευρωπαϊκό διαστημικό λεωφορείο, που όμως ποτέ δεν κατασκευάσθηκε, γι’ αυτό αναπροσαρμόσθηκε, για την εκτόξευση βαριών δορυφόρων.

Ariane 5 a marqué à jamais l’aventure spatiale française et européenne.

Depuis sa base de Kourou en Guyane, elle a rendu possible les missions les plus emblématiques comme James Webb, Juice, Galileo, Rosetta et tant d’autres !

Une nouvelle histoire va s’écrire avec Ariane 6. pic.twitter.com/CcfYlqEtCx

