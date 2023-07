Threads: Πόσες πλατφόρμες μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα;

Σπεύσαμε να ονομάσουμε τη νέα πλατφόρμα «δολοφόνο του Twitter»· να μιλήσουμε για ακόμα μία μονομαχία μεταξύ Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Ελον Μασκ· μένει να αποδειχθεί αν έχουμε δίκιο κι αν το Threads, η νέα… σχεδόν Twitter πλατφόρμα της Meta που έχει στην αγκαλιά της το Facebook, το Instagram και το WhatsApp θα επικρατήσει του κύριου αντιπάλου της.

Δεν πρόλαβε να λανσαριστεί στην αμερικανική και τη βρετανική αγορά, και απέκτησε δέκα εκατομμύρια χρήστες τις πρώτες επτά ώρες που βρέθηκε στον «αέρα». Ηρθε για να καλύψει το κενό χρηστών που δημιουργεί και όλο και αυξάνει ο Ελον Μασκ από την εξαγορά του Twitter κι εντεύθεν; Ηρθε για να καλύψει κάποια μας ανάγκη για επικοινωνία, δημοσιοποίηση και «παρουσία» ή για να δημιουργήσει μία νέα; Πόσες πλατφόρμες μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα για να εκφράζεται, να μοιράζεται, να τοποθετείται, να διαφημίζεται, να πουλάει και να αγοράζει;

Οσοι έχουν δοκιμάσει το Threads συγκλίνουν στις ομοιότητες που παρουσιάζει με τον κύριο αντίπαλό του, μόνο που για να εγγραφεί ένας χρήστης πρέπει να διαθέτει ήδη λογαριασμό στο Instragram – και δεν είναι άδικο όταν περιγράφεται ως το Threads του Instagram. Και αυτό είναι το πρώτο και κύριο αβαντάζ για μία πιθανή επιτυχία του – και για συγκέντρωση ακόμα περισσότερων δεδομένων από τους χρήστες.

Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Meta με το λανσάρισμα του Threads στην Ευρώπη, καθώς η Ε.Ε. έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες· τόσο αυστηρούς, που ήδη ο Ελον Μασκ έχει σκεφτεί την αποχώρηση του Twitter από την ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που, όμως, δεν φαντάζει εύκολο, καθώς η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών είναι δεσμευτική. Ο Guardian, επικοινωνώντας με πηγές της Meta, γράφει ότι «το κύριο ζήτημα για τον ανταγωνιστή του Twitter, που ονομάζεται Threads, είναι η εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές αγορές της Ε.Ε., ο οποίος περιέχει διατάξεις για την κοινή χρήση δεδομένων χρηστών σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η Meta αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκτελεστικό βραχίονα της Ε.Ε., σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας πριν εξετάσει τα επόμενα βήματά της».

Οι διαφορές, πάντως, μέχρι στιγμής μεταξύ των δύο πλατφορμών περιορίζονται στους χαρακτήρες (260 στο Twitter, 500 στο Threads), στο ανέβασμα φωτογραφιών (4 στο Twitter, 10 στο Threads), το Threads δεν έχει προσώρας #hashtags, μηνύματα, επεξεργασία ανάρτησης και δεν σου δίνει τη δυνατότητα εύρεσης ποστ με λέξεις ή φράσεις, ενώ δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ποιων ποστ θα εμφανίζονται στο timeline, όπως συμβαίνει με το Twitter, αλλά ούτε και να δει κανείς τι συζητείται περισσότερο στην πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο (trending now).

Παράλληλα, όπως και με το Instagram, ο χρήστης του Threads θα μπορεί να μην αποκαλύπτει τους χρήστες που του έχουν κάνει like, αλλά, αν επιλέξει αυτή τη λειτουργία, τότε ταυτόχρονα θα συμβεί το ίδιο και στον λογαριασμό του στο Instagram. Επίσης, στο Threads δεν εμφανίζονται τα likes σε ποστ τρίτων που έχει κάνει ο χρήστης, όπως συμβαίνει με το Twitter.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η Meta αναφέρει ότι θα συνεχίσει να προσθέτει περισσότερες λειτουργίες στο Threads για να «σας βοηθήσει να συνεχίσετε να ανακαλύπτετε threads (νήματα) και δημιουργούς που σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων προτάσεων στη ροή και μια πιο ισχυρή λειτουργία αναζήτησης που διευκολύνει την παρακολούθηση θεμάτων και τις τάσεις σε πραγματικό χρόνο».

Ο Ελον Μασκ, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έσπευσε να σχολιάσει ότι «Δόξα τω θεώ, διοικείται πολύ λογικά», μια έμμεση αναφορά, όπως σχολιάζει ο Guardian, σε στέλεχος της Meta που είπε τον περασμένο μήνα ότι δημιουργοί και δημόσια πρόσωπα είχαν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε μια πλατφόρμα παρόμοια με το Twitter, η οποία ήταν «λογικά διοικούμενη».

Thank goodness they’re so sanely run

Παράλληλα, ο Τζακ Ντόρσι, συνιδρυτής του Twitter και υποστηρικτής μιας άλλης υπηρεσίας, ονόματι Bluesky, δημοσίευσε μια εικόνα της καταχώρισης της εφαρμογής Threads στο App Store, συνοδεύοντάς τη με το «όλα τα Threads σας ανήκουν σε εμάς».

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt

— jack (@jack) July 4, 2023