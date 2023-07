Ρωσική αποθήκη πυρομαχικών καταστράφηκε ολοσχερώς από ουκρανικό πλήγμα (βίντεο)

Ο στρατός της Ουκρανίας εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 5ης Ιουλίου πυραυλικό πλήγμα κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μακίβκα στην επαρχία του Ντονέτσκ, όπου μεταξύ άλλων καταστράφηκε ολοσχερώς μια ρωσική αποθήκη πυρομαχικών.

Βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο επαλήθευσαν οι New York Τimes, δείχνει μια αλυσιδωτή έκρηξη που κατέστρεψε τον ρωσικό εξοπλισμό. Πλάνα από drone κατά τη διάρκεια της ημέρας δείχνουν μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών αποθηκευμένων σε ένα κτιριακό συγκρότημα στη Μακίιβκα.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι η «ρωσική βάση δεν υπάρχει πλέον« ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 68 πολίτες τραυματίστηκαν. Κανένας από τους δύο ισχυρισμούς δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Spectacular drone footage of the Russian ammunition depot which got eliminated yesterday night. You can clearly see the missiles of MLRS and the amount of them is breathtaking.

To store so much ammunition in the center of Makiivka/Donetsk just paraphrases how little regard the… pic.twitter.com/kvWyq2sgGI

— (((Tendar))) (@Tendar) July 5, 2023