Νότια Κορέα – Κίνα: Στο χειρότερο σημείο οι σχέσεις τους Ως το τέλος του 2023, οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν γίνει η κορυφαία αγορά για τις νοτιοκορεατικές εξαγωγές εκτοπίζοντας την Κίνα, ενώ και στις ψηφοφορίες στον ΟΗΕ η Νότια Κορέα ευθυγραμμίζεται πια πιο συχνά με την Ουάσιγκτον παρά με το Πεκίνο. 1' 39" χρόνος ανάγνωσης

FILE PHOTO: South Korean President Yoon Suk Yeol delivers his speech during a ceremony marking the 68th Memorial Day at the National cemetery in Seoul, South Korea, June 6, 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool/File Photo