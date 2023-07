Ρωσία: Ενοπλος δολοφόνησε διοικητή υποβρυχίου

Ενας διοικητής υποβρυχίου του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σκοτώθηκε στη ρωσική πόλη Κρασνοντάρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Στάνισλαβ Ρζιτσκι σκοτώθηκε από ένοπλο.

Σύμφωνα με το TASS, ο Ρζίτσκι διοικούσε το υποβρύχιο Krasnodar, που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη πόλη. Δεν είναι σαφές αν ήταν ο κυβερνήτης του υποβρυχίου κατά τη στιγμή της δολοφονίας του.

Τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης aναφέρουν επίσης ότι ήταν αυτός που έδωσε εντολή για την εκτόξευση πυραύλων Kalibr στην Ουκρανία προ μηνός.

