Συνάντηση Μπάιντεν – Ζελένσκι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

Την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN, ενώ το Politico είχε κάνει πρώτο σχετική αναφορά.

Η συνάντηση αποσκοπεί στο να στείλει μήνυμα ενότητας, καθώς το ενδεχόμενο της παρουσίας του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής δεν έτυχε θερμής υποδοχής από όλους τους συμμάχους και προκάλεσε την αντίδραση κάποιων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων στην ατζέντα των ηγετών του ΝΑΤΟ, όπως και το ζήτημα της πορείας του Κιέβου προς την ένταξη, που ωστόσο έχε προκαλέσει τριβές στις σχέσεις των κρατών – μελών.

Ο Μπάιντεν επιδιώκει να στείλει μήνυμα ενότητας και στήριξης στον Ζελένσκι εν μέσω της ουκρανικής αντεπίθεσης, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές πως η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα είναι στον «πάγο» όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Παράλληλα, έχει κάνει λόγο για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη χώρα προκειμένου να ενταχθεί στη συμμαχία.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία στο ΝΑΤΟ σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να φέρουμε την Ουκρανία στη νατοϊκή οικογένεια τώρα, αυτή τη στιγμή, εν μέσω πολέμου», επανέλαβε ο Μπάιντεν, μιλώντας στο CNN την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής «για πλάκα», καθώς επιδιώκει να λάβει η χώρα του «οδικό χάρτη» για την ενταξιακή της πορεία, καθώς και εγγυήσεις ασφαλείας.

«Θα ήταν σημαντικό μήνυμα να πούμε ότι το ΝΑΤΟ δεν φοβάται τη Ρωσία. Η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας όσο δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες, η συνάντησή μας θα είχε νόημα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο ABC.

Ο Μπάιντεν και ο Ζελένσκι είχαν πολλές συναντήσεις τους τελευταίους μήνες. Το πρώτο ταξίδι του Ουκρανού προέδρου εκτός Ουκρανίας μετά την έναρξη του πολέμου ήταν στην Ουάσιγκτον λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπου τον υποδέχθηκε ο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο. Ακολούθησε ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο Κογκρέσο.

Δύο μήνες αργότερα, ο Μπάιντεν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο στη διάρκεια της οποίας ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας ύψους μισού δισ. δολαρίων.

Η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας τον Μάιο.

Ο Ζελένσκι αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία για να ασκήσει πιέσεις στους παγκόσμιους ηγέτες για περισσότερη βοήθεια, που ήρθε αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ από τους Ρώσους έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Μπάιντεν θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με κριτική σχετικά με την απόφασή του να παράσχει για πρώτη φορά στο Κίεβο πυρομαχικά διασποράς.

Η κίνηση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιθετικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, έχει προκαλέσει την αντίδραση συμμαχικών χωρών. Ο Μπάιντεν έχει χαρακτηρίσει την απόφαση «δύσκολη» αλλά απαραίτητη, επειδή η Ουκρανία φέρεται να έχει εξαντλήσει τα πυρομαχικά της.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων για το «έγκαιρο, ευρύ και αναγκαίο» πακέτο αμυντικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε ευγνώμονες στον αμερικανικό λαό και τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τα αποφασιστικά βήματα που φέρνουν την Ουκρανία πιο κοντά στη νίκη επί του εχθρού και στη νίκη της δημοκρατίας επί της δικτατορίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Twitter.

«Η επέκταση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας θα παράσχει νέα εργαλεία για την ανακατάληψη των εδαφών μας και για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

The security reality here on NATO’s eastern flank depends on Ukraine. When we applied to join @NATO, we were frank: 🇺🇦 is de facto already in the Alliance. Our weapons are the weapons of the Alliance. Our values are what the Alliance believes in. Our defense is the very element… pic.twitter.com/V9I5wYh2j7

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2023