Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Κοινή δήλωση της G7 για μακροπρόθεσμη στήριξη της Ουκρανίας

Τα μέλη της G7 αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση για μακροπρόθεσμη της Ουκρανίας στον τομέα της ασφάλειας κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη.

Η δήλωση προβλέπει, μεταξύ άλλων, παροχή αμυντικού εξοπλισμού και υπηρεσιών στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και σε συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών.

«Η κοινή δήλωση, η οποία αναμένεται να υπογραφεί από όλα τα μέλη της G7, θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύμμαχοι θα υποστηρίξουν την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια για να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση», όπως ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

«Καθώς η Ουκρανία σημειώνει στρατηγική πρόοδο στην αντεπίθεσή της και η υποβάθμιση των ρωσικών δυνάμεων αρχίζει να επηρεάζει την πρώτη γραμμή του Πούτιν, αυξάνουμε τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της Ουκρανίας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ, σύμφωνα με το Reuters.

O Σούνακ δήλωσε ακόμη ότι η δήλωση θα στείλει «ισχυρό μήνυμα» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, BBC.

Η δήλωση έρχεται, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να εκφράζει δυσαρέσκεια για την απροθυμία του ΝΑΤΟ να προσφέρει στο Κίεβο χρονοδιάγραμμα για την ένταξή του στη συμμαχία.

Ο Ρ. Σούνακ σημείωσε ότι η υποστήριξη της «πορείας του Κιέβου προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ», καθώς και οι «επίσημες, πολυμερείς και διμερείς ρυθμίσεις» από τα μέλη της Συμμαχίας θα στείλουν σαφές μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο και «θα επαναφέρουν την ειρήνη στην Ευρώπη».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το BBC, ότι η Βρετανία διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη συμφωνία για την κοινή δήλωση την οποία θα υπογράφουν οι εταίροι της G7, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ. Λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρότεινε νωρίτερα μοντέλο για την Ουκρανία παρόμοιο με τη συμφωνία που έχει συνάψει η χώρα του με το Ισραήλ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να παρέχει στρατιωτική βοήθεια ύψους 3,8 δισ. δολ. ετησίως για μία δεκαετία.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία «όταν οι σύμμαχοι συμφωνήσουν και όταν κριθεί πως πληρούνται οι προϋποθέσεις», προκαλώντας την αντίδραση του Β. Ζελένσκι, ο οποίος έκανε λόγο για «παράλογη» καθυστέρηση.

Το Κίεβο έχει αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όσο βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Απευθυνόμενος σε πλήθος κόσμου στη λιθουανική πρωτεύουσα την Τρίτη, ο Β. Ζελένσκι δήλωσε: «Το ΝΑΤΟ θα προσφέρει ασφάλεια στην Ουκρανία ασφάλεια – η Ουκρανία θα κάνει τη συμμαχία ισχυρότερη».

Παρουσίασε επίσης σημαία μάχης από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, όπου σημειώθηκαν οι πλέον πολυήμερες και πιθανώς πιο αιματηρές μάχες μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε νωρίτερα γράψει στο Twitter ότι «η αβεβαιότητα είναι αδυναμία» και δήλωσε ότι η έλλειψη συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος σημαίνει ότι η ενδεχόμενη ένταξη της χώρας του θα μπορούσε να γίνει διαπραγματευτικό χαρτί.

Το ΝΑΤΟ δεν διευκρίνισε πότε και πώς η Ουκρανία θα ενταχθεί στη συμμαχία, ωστόσο, οι διπλωμάτες του τόνισαν ότι έχουν χαράξει σαφή πορεία προς την ένταξη.

Υπογράμμισαν επίσης τη δημιουργία νέου νατο-ουκρανικού συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει την Τετάρτη για πρώτη φορά και το οποίο θα δώσει στο Κίεβο το δικαίωμα να συγκαλεί συνεδριάσεις ολόκληρης της συμμαχίας.

Tomorrow we will continue our work in Vilnius 🇱🇹.

Our defense is a top priority, and I am grateful to our partners for their willingness to take new steps. More weapons for our warriors, more protection of life for the whole of Ukraine! We will bring new important defense tools…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023