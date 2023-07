Μπάιντεν: Η επίθεση στην Ουκρανία κατέστησε πιο ισχυρό το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «διψά για γη και εξουσία» και δεσμεύτηκε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα ταλαντευτεί στην υποστήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Στην ομιλία που εκφώνησε στη Λιθουανία, στο τέλος της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Μπάιντεν χαιρέτισε τον λιθουανικό λαό, την προσθήκη της Φινλανδίας στη συμμαχία και την επικείμενη ένταξη της γειτονικής Σουηδίας.

«Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο, πιο ενεργό και, ναι, πιο ενωμένο από ποτέ στην ιστορία του. Πράγματι, είναι πιο ζωτικής σημασίας για το κοινό μας μέλλον. Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Δεν ήταν αναπόφευκτο», είπε ο Μπάιντεν στους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους και τον ζητωκραύγαζαν, κρατώντας λιθουανικές και αμερικανικές σημαίες.

«Όταν ο Πούτιν, με τον πόθο ενός δειλού ανθρώπου για γη και εξουσία, εξαπέλυσε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο στην Ουκρανία, στοιχημάτιζε ότι το ΝΑΤΟ θα διαλυόταν. Πίστευε ότι το ΝΑΤΟ θα θρυμματιζόταν. Πίστευε ότι η ενότητά μας θα κομματιαζόταν με την πρώτη δοκιμασία. Πίστευε ότι οι δημοκρατικοί ηγέτες θα ήταν αδύναμοι. Αλλά έκανε λάθος», πρόσθεσε.

Η ομιλία του Μπάιντεν είχε ως στόχο να συνενώσει τους συμμάχους και να αναδείξει τον ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή, ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές του 2024, στις οποίες θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Tune in as I deliver remarks highlighting how the United States is supporting Ukraine, defending democratic values, and taking action to address global challenges. https://t.co/9JDT0Srs0X

— President Biden (@POTUS) July 12, 2023