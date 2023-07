Βρετανία: «Οδοντιατρική» κρίση – Πολίτες αναγκάζονται να βγάζουν μόνοι τους τα δόντια τους

Αρκετοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να βγάλουν μόνοι τους τα δόντια τους στο σπίτι, επειδή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε οδοντίατρο ή επειδή το κόστος της επίσκεψης είναι ιδιαίτερα ακριβό, σύμφωνα πρόσφατη έκθεση στη Βρετανία.

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας αναφέρει σε έκθεση της ότι «επείγουσα και θεμελιώδης μεταρρύθμιση», τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο άνθρωποι στον 21ο αιώνα να υποβάλλουν τον εαυτό τους σε «πρακτικές αγωνίας και πόνου».

Ομάδες ακτιβιστών, όπως η «Toothless in UK», διαμαρτύρονταν έξω από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από μια δημοσκόπηση του YouGov που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 2023, στην οποία πήραν μέρος 2.104 άτομα. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι το 10% των επιχείρησε «DIY (Do it Yourself) οδοντιατρική» – και από αυτούς, το 20% δεν μπορούσε να βρει οδοντίατρο στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας.

Η έρευνα διαπίστωσε, επίσης, ότι το 22% δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε οδοντίατρο, με το 23% να υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη θεραπεία.

Σε συνέδριο που διοργάνωσε η επιτροπή τον Ιούνιο, ακούστηκαν επίσης μαρτυρίες ασθενών που εξάγουν τα δόντια τους στο σπίτι, καθώς και ανθρώπων που αισθάνονται απομονωμένοι, λόγω της επιδείνωσης της στοματικής τους υγείας.

«Το να ακούς ανθρώπους που κατέφυγαν στη χρήση πένσας για να βγάλουν τα δόντια τους, δείχνει την κρίση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες του NHS» δήλωσε ο Στιβ Μπράιν, πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Υγειονομική κρίση

Eπειτα από χρόνια μειωμένς χρηματοδότησης, η πανδημία, το Brexit και τώρα πλέον και ο πληθωρισμός, έχουν φέρει το βρετανικό NHS στα όρια της αντοχής του.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος χρόνος αναμονής για ένα ασθενοφόρο έχει καταγράψει ρεκόρ στην Αγγλία, ξεπερνώντας τα 90 λεπτά για ασθενείς «της κατηγορίας 2», στην οποία περιλαμβάνονται τα καρδιολογικά περιστατικά και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι περίμεναν τον Ιανουάριο 12 ώρες και πλέον για να τύχουν ιατρικής φροντίδας στα Επείγοντα των νοσοκομείων.

Με πληροφορίες από Sky News, Times