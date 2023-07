Διάστημα: Στη μάχη της εξερεύνησης και η Ινδία – Εκτόξευσε μη επανδρωμένο σκάφος

Η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας εκτόξευσε σήμερα πύραυλο που έστειλε ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο σε τροχιά με στόχο τη προσεδάφιση τον επόμενο μήνα στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Ο πύραυλος LVM3 του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας (ISRO) εκτοξεύθηκε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) από το κύριο διαστημοδρόμιο της χώρας στο νότιο κρατίδιο Αντρα Πραντές.

Περίπου 16 λεπτά αργότερα, το κέντρο ελέγχου του ISRO ανακοίνωσε πως ο πύραυλος κατάφερε να θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 στέλνοντάς το σε προσεδάφιση στη Σελήνη τον επόμενο μήνα.

Αν η αποστολή επιτύχει, η Ινδία θα ενταχθεί σε μία ομάδα άλλων τριών χωρών που πέτυχαν μια ελεγχόμενη προσελήνωση, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της πρώην Σοβιετικής Eνωσης και της Κίνας.

Το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 θα είναι επίσης το πρώτο που θα προσεδαφισθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή ειδικού ενδιαφέροντος για διαστημικές υπηρεσίες και ιδιωτικές διαστημικές εταιρίες λόγω της παρουσίας παγωμένου νερού που θα μπορούσε να υποστηρίξει έναν μελλοντικό διαστημικό σταθμό.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το κύριο διαστημοδρόμιο της Ινδίας στις 2.35 μ.μ. τοπική ώρα (12:05 ώρα Ελλάδας). Πάνω από 1,4 εκατ. άνθρωποι παρακολούθησαν την εκτόξευση στο κανάλι του ISRO στο YouTube, με πολλούς να δίνουν συγχαρητήρια και να φωνάζουν το σύνθημα “Jai Hind” (Νίκη στην Ινδία).

Chandrayaan-3 is today embarking on a journey that carries the hopes of 1.4 billion Indians. The whole nation prays for its success. pic.twitter.com/1l6LwuTY3O

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 14, 2023