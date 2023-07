Διαφωνίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη σύνοδο Ε.Ε. – Λατινικής Αμερικής

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αναζήτησαν κοινό πλαίσιο με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία και σε κοινή δήλωση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία την Τρίτη.

Κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής αντιστάθηκαν στην πίεση της Ε.Ε. για σαφή καταδίκη της Ρωσίας.

Η διαμάχη απείλησε να επισκιάσει τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, σε μία περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε. επιδιώκει να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με τη Λατινική Αμερική, εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στην Κίνα.

🇪🇺🇦🇷🇧🇸🇧🇧🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇨🇷🇩🇴🇪🇨🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇯🇲🇲🇽🇵🇦🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇹🇹🇺🇾 are partnering to endorse the new EU, Latin America & the Caribbean Digital Alliance!

The alliance is allowing us to face the opportunities & challenges new technology offer together, putting our people first. #GlobalGateway #EUCELAC

— EU International Partnerships 🇪🇺 (@EU_Partnerships) July 18, 2023