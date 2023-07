Ινδία: Φόβοι για εκατόμβη από κατολίσθηση

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκφράζονται φόβοι πως πάνω από 100 άλλοι θάφτηκαν ζωντανοί εξαιτίας κατολίσθησης στη δυτική πολιτεία Μαχαράστρα της Ινδίας έπειτα από ασταμάτητες βροχές για μέρες, μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ την Πέμπτη.

Η κατολίσθηση χτύπησε μέσα στη νύχτα την ορεινή κωμόπολη Ιρσαλουάντι, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μουμπάι, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αξιωματούχους.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης βροχόπτωσης, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έχουν αποδυθεί σε αγωνιώδη προσπάθεια να βρουν επιζώντες, καθώς συγγενείς περιμένουν νέα στους πρόποδες βουνού, αλλά δυσκολεύονται.

«Συνολικά 48 οικογένειες ζούσαν εκεί. Περίπου 75 άνθρωποι έχουν διασωθεί και πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής», ανέφερε στο Twitter ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της πολιτείας, Ντεβέντρα Φαντνάβις.

Massive landslide on Irshalwadi village in Khalapar taluka of Raigad district happened at 11:00pm last night.

5 dead so far with over 100 people still trapped!#MumbaiRains #MaharashtraRainspic.twitter.com/tguwxCR9jw

