ΗΠΑ: Σπάνιο ροζ δελφίνι εμφανίστηκε στη Λουιζιάνα (βίντεο)

Ένας ψαράς από το Χιούστον δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του μπροστά στη θέα ενός σπάνιου ροζ δελφινιού στα ανοιχτά της Λουιζιάνα την περασμένη εβδομάδα.

No, your eyes are not deceiving you… It’s a rare pink dolphin! pic.twitter.com/E21XpAw27E

— USA TODAY (@USATODAY) July 19, 2023