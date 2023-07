Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον «παλιό φίλο» Κίσινγκερ

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Χένρι Κίσινγκερ ότι «παλιοί φίλοι» όπως εκείνος δεν θα ξεχαστούν ποτέ, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο την Πέμπτη και ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

«Για ακόμα μία φορά, η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται ενώπιον σοβαρών διλημμάτων για το πώς θα συνεχίσουν στο εξής, και για ακόμα μία φορά και οι δύο πλευρές πρέπει να επιλέξουν», είπε ο Σι Τζινπίνγκ απευθυνόμενος στον πρώην Αμερικανό διπλωμάτη ηλικίας 100 ετών.

Chinese President Xi Jinping meets former US secretary of state Henry Kissinger in Beijing.

