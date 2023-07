Ισραήλ: Εν μέσω διαδηλώσεων η ψηφοφορία για την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμηση

Ξεκίνησε τη Δευτέρα η τελική ψηφοφορία επί της αμφισβητούμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Οι συνομιλίες για την αντιμετώπιση μίας από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις που έχουν πλήξει τη χώρα, εδώ και δεκαετίες, φαινόταν να καταρρέουν.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έκανε λόγο για «εθνική έκτακτη ανάγκη» και ηγήθηκε των συνομιλιών που αποσκοπούν στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Η μεταρρύθμιση που προωθεί ο εθνικιστικός, θρησκευτικός συνασπισμός υπό τον Νετανιάχου έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες άνευ προηγουμένου.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνι νερού για να διαλύσει διαδήλωση, ενώ συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία κλείνοντας τον δρόμο μπροστά από το κοινοβούλιο. Μαζικές διαδηλώσεις έξω από την Κνεσέτ πραγματοποιήθηκαν και χθες Κυριακή.

Wow. Aerial video of massive demonstration outside #Israel’s Knesset in Jerusalem. Nearly 100,000 out protesting Netanyahu’s Judicial overhaul plan amid historic split/crisis pic.twitter.com/5OvEBlKVCD

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 23, 2023