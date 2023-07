Γαλλία: Το τελευταίο αντίο στην Τζέιν Μπίρκιν

Εκατοντάδες θαυμαστές μαζί με θρύλους του κινηματογράφου, συνόδεψαν την οικογένεια της Τζέιν Μπίρκιν στην κηδεία της Βρετανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Παρίσι.

The funeral of British-born actor and singer Jane Birkin, a 1960s wild child who became a beloved figure in France, took place in Paris https://t.co/VS1q8PPxOJ pic.twitter.com/Mo4EHOLoBa

— Reuters (@Reuters) July 24, 2023