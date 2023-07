Ιταλία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Παλέρμο λόγω πυρκαγιών – Φονική καταιγίδα στον Βορρά

Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν την Ιταλία, η οποία πλήττεται από κύμα καύσωνα στα νότια και καταιγίδες στα βόρεια.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Παλέρμο στη Σικελία αποφάσισαν οι αρμόδιες Αρχές σήμερα Τρίτη, λόγω πυρκαγιάς σε κοντινή περιοχή, ενώ σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, καθώς και σοβαρές ζημιές στα βόρεια της χώρας.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σικελίας θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 09:00 GMT. Δυνάμεις της πυροσβεστικής εργάζονται πυρετωδώς για να σβήσουν μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται σε κοντινή περιοχή.

Palermo Airport currently closed due to fires on surrounding hills. Catania Airport has severely limited operations due to a fire in the Terminal just over a week ago. Total disaster for Sicilian tourism.https://t.co/rjjnDHxkeg — Nicholas Whithorn  (@NickWhithorn) July 25, 2023

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί επίσης η τοπική οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Η διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου έρχεται να προστεθεί σε σειρά από άλλα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η ταξιδιωτική βιομηχανία της Σικελίας, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Το κύριο αεροδρόμιο του νησιού στην Κατάνια, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας, έκλεισε την περασμένη εβδομάδα λόγω πυρκαγιάς σε κτήριο τερματικού σταθμού και άνοιξε ξανά μόνο για μερικές πτήσεις.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη νότια Ευρώπη αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών και θανάτων.

Στους 47,6 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Σικελίας, οι θερμοκρασίες έφτασαν στους 47,6 βαθμούς Κελσίου (117,7 Φαρενάιτ) τη Δευτέρα, κοντά στο υψηλό ρεκόρ στην Ευρώπη των 48,8 Κελσίου που καταγράφηκε στο νησί πριν από δύο χρόνια.

Today Palermo, Italy, recorded its hottest day in city history since records began in 1790, hitting a stunning 47°C (116.7°F). Now at 3 am, the city is being threatened by a fast-moving wildfire moving into populated areas, with major damage to houses being reported. pic.twitter.com/WbAxyAzGBE — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 25, 2023

Την Τρίτη, η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 16 πόλεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται το Παλέρμο και η Κατάνια, όπου οι διακοπές ρεύματος και νερού, τις οποίες οι τοπικοί αξιωματούχοι απέδωσαν στις υψηλές θερμοκρασίες, ήταν συχνές τις τελευταίες ημέρες.

Καταιγίδα στο Μιλάνο

Εν τω μεταξύ, καταιγίδα στο Μιλάνο κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψε στέγες και ξερίζωσε δέντρα. Δρόμοι έκλεισαν, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν στις μετακινήσεις στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας.

#Milan, #Italy right now. Pretty sure this is the most violent storm I’ve ever seen in 20+ years living here. pic.twitter.com/9TFdr5caV9 — Eric Sylvers (@EricSylvers) July 25, 2023

Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη στις βόρειες επαρχίες Μόντσα και Μπρέσια, καθώς καταπλακώθηκαν από πτώση δέντρων.

Τη Δευτέρα, αεροσκάφος της Delta με προορισμό τη Νέα Υόρκη, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, υπέστη σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Ρώμη.

Με πληροφορίες από Reuters