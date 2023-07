Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

Το γερμανικό επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε τον Ιούλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Η έρευνα δείχνει ότι ο δρόμος προς την ανάκαμψη μπορεί να είναι μακρύς για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία αγωνίζεται να βγει από την ύφεση.

🇩🇪ifo Business Climate Index Falls – The ifo Business Climate Index fell to 87.3 points in July, down from 88.6 points in June. This is its third consecutive fall. The situation in the German economy is turning bleaker. #ifosurvey @KlausWohlrabe @FuestClemens @ifo_Institut pic.twitter.com/IEd5eJhdIz

