Φωτιές σε Κροατία και Πορτογαλία

Δύσκολη μάχη με τις φλόγες στη νότια Ευρώπη. Φωτιές έκαιγαν το βράδυ χθες Τρίτη περιοχή νότια του Ντουμπρόβνικ στην Κροατία, καθώς και το εθνικό πάρκο κοντά στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για να περιορίσουν πυρκαγιά που εξαπλώνεται σε περιοχή νότια του Ντουμπρόβνικ, στις ακτές της Κροατίας στην Αδριατική, καθώς ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν αεροσκάφη να επιχειρήσουν και αναφέρθηκαν εκρήξεις ναρκών.

Dubrovnik sky turns red as wildfires near city rage on, prompting aerial firefighting operations#Dubrovnik #Croatia #CroatiaWildfires pic.twitter.com/24ozanZaXF

