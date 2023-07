Δεκάδες φάλαινες – πιλότοι εξώκειλαν μαζικά σε ακτή της Αυστραλίας – Νεκρές πάνω από 50

Πάνω από 50 φάλαινες πιλότοι εξώκειλαν μαζικά σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, με τις τοπικές αρχές να κάνουν αγώνα δρόμου να σώσουν δεκάδες άλλες.

Το κοπάδι εντοπίστηκε αρχικά 100 μέτρα ανοιχτά της παραλίας Τσέινες την Τρίτη, ασφυκτικά κοντά η μία στην άλλη, σε ένα ασυνήθιστο θέαμα, όπως το περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

New drone vision has revealed a large pod of pilot whales formed a love heart shape in the ocean just moments before a mass stranding at Cheynes Beach yesterday. #9News pic.twitter.com/iRhwZ6q1sj

— 9News Perth (@9NewsPerth) July 26, 2023