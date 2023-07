SpaceX: Ακύρωση εκτόξευσης πυραύλου στο… παρά ένα

Η SpaceX του Ελον Μασκ ανέβαλε την εκτόξευση του πυραύλου Falcon Heavy, ο οποίος επρόκειτο να φέρει σε τροχιά τον βαρύτερο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο στον κόσμο, τον Jupiter 3.

Η ακύρωση της εκτόξευσης συνέβη ένα μόλις λεπτό πριν από τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, ανακοίνωσε η εταιρεία στο Twitter.

Standing down from tonight’s Falcon Heavy launch of the @HughesConnects JUPITER 3 mission due to a violation of abort criteria. Teams are resetting for a launch attempt tomorrow, July 27; vehicle and payload are in good health

— SpaceX (@SpaceX) July 27, 2023