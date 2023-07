Η Ε.Ε σχεδιάζει να αγοράσει ακόμα 12 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη

Η Ευρωπαϊκή Eνωση σχεδιάζει να υπογράψει φέτος συμβάσεις για την αγορά έως και 12 πυροσβεστικών αεροσκαφών, των πρώτων που θα της ανήκουν πλήρως, για να αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες ως προς την αντιμετώπιση πυρκαγιών που επιτείνει η κλιματική αλλαγή, δήλωσε χθες Τετάρτη ο ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς.

Η ΕΕ υπερδιπλασίασε τον υπάρχοντα στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών της πέρυσι, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη το καλοκαίρι του 2022, οι οποίες έδειξαν τα όρια των 13 αεροπλάνων που διέθετε.

Ο σημερινός στόλος περιλαμβάνει 28 αεροσκάφη, τα οποία ενοικιάζονται από κράτη μέλη ή από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υπάρχουν δυνατότητες συνδρομής την περίοδο των δασικών πυρκαγιών. Το κόστος αυτού του διπλασιασμού των δυνατοτήτων αναμένεται να ανέλθει σε 23 εκατ. ευρώ.

Όμως, καθώς η κλιματική κρίση μεγεθύνει ολοένα περισσότερο τον κίνδυνο ακραίων πυρκαγιών, ο κ. Λέναρσιτς τόνισε χθες ότι οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να υπογράψουν συμβάσεις εντός του 2023 για την αγορά 12 πυροσβεστικών αεροσκαφών που θα ανήκουν στην ίδια την ΕΕ πέραν άλλων 12 που θα ενισχύσουν εθνικούς στόλους.

Since 2022 record-breaking #wildfires season we have doubled #rescEU firefighting air fleet to help countries in need.

We aim to further expand this rescEU strategic reserve.

However, the best response is the green transition.

I spoke to @Reuters.👇https://t.co/Gr78sLN6tr

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 26, 2023