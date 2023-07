Σιγκαπούρη: Εκτελέστηκε γυναίκα για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια

Οι αρχές της Σιγκαπούρης απαγχόνισαν σήμερα Παρασκευή 45χρονη γυναίκα που είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πόλη-κράτος της Ασίας έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια.

«Η θανατική ποινή που είχε επιβληθεί στη Σαριντέουι Μπίντε Τζαμάνι εκτελέστηκε την 28η Ιουλίου 2023», ανέφερε η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Στη Σιγκαπούρη ισχύουν κάποιοι από τους πιο σκληρούς νόμους κατά των ναρκωτικών στον κόσμο, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στη χώρα ως «απαραίτητοι για την προστασία της κοινωνίας».

Η θανατική ποινή προβλέπεται ότι θα επιβάλλεται σε όποιον συλλαμβάνεται να διακινεί ποσότητες άνω των 500 γραμμαρίων κάνναβης ή 15 γραμμαρίων ηρωίνης.

Η κεντρική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Σιγκαπούρης (CNB) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι στην περίπτωση της Σαριντέουι, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο στις 6 Ιουλίου του 2018, ακολουθήθηκε η «δέουσα διαδικασία» με βάση τον νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει την έφεση κατά της καταδίκης της στις 6 Οκτωβρίου πέρυσι. Αίτηση για προεδρική χάρη έπεσε στο κενό, ανέφεραν οι αρχές.

Η εκτέλεσή της έρχεται μόλις δύο ημέρες έπειτα από άλλο απαγχονισμό την Τετάρτη, ποινή που επιβλήθηκε για διακίνηση 50 γραμμαρίων ηρωίνης το 2017.

Τον Απρίλιο, άλλος πολίτης είχε εκτελεστεί για διακίνηση 1 κιλού κάνναβης, την οποία δεν άγγιξε ποτέ. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συντόνισε την πώλησή της μέσω κινητού τηλεφώνου.

Shameful that Singapore’s leaders continue to hang people for non-violent drug offences, joining countries like North Korea and Iran that still do so against evidence and better judgement.

— Richard Branson (@richardbranson) July 26, 2023