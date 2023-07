Ρωσικό ΥΠΕΞ: Εχουμε λάβει 30 ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία

Η Ρωσία έχει λάβει περίπου 30 προτάσεις ειρηνευτικών πρωτοβουλιών για την Ουκρανία μέσω επίσημων και ανεπίσημων καναλιών, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο Τύπου του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Παράλληλα, οι μάχες στα μέτωπα της Ουκρανίας συνεχίζονται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα στρατιωτικές θέσεις των δυνάμεων της χώρας του κοντά στο Μπαχμούτ, όπου και βρίσκεται το ανατολικό μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander’s report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!

