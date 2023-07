Νίγηρας: Υποστηρικτές του πραξικοπήματος φωνάζουν υπέρ του Πούτιν και κατά της Γαλλίας

Χιλιάδες υποστηρικτές των πραξικοπηματιών που εγκαθίδρυσαν δικτατορία στον Νίγηρα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέλασαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, Νιαμέι, σήμερα, Κυριακή, κυματίζοντας ρωσικές σημαίες, φωνάζοντας το όνομα του Ρώσου προέδρου και καταγγέλλοντας σθεναρά την πρώην αποικιακή δύναμη της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες γαλλικών μέσων, οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη γαλλική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας. Το Παρίσι έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν θα ανεχθεί τέτοιες ενέργειες και καλεί τις τοπικές αρχές να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις της γαλλικής πρεσβείας.

#UPDATE France on Sunday condemned violence that erupted around its embassy in Niger, where a junta seized power this week in a coup, and demanded that local authorities protect the building. pic.twitter.com/PPnmxPzWQn

— AFP News Agency (@AFP) July 30, 2023