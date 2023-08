Η αντεπίθεση των Ουκρανών περνά μέσα από τη… Μόσχα

Τουλάχιστον τρία διαφορετικά – ουκρανικής κατασκευής – μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής σε επιθέσεις εντός της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στη Μόσχα, υποστηρίζουν οι New York Times επικαλούμενοι τα στοιχεία έρευνας η οποία βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνούνται προς το παρόν να αναλάβουν επισήμως την ευθύνη για τις επιθέσεις με drone σε ρωσικό έδαφος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους NY Times, τρία διαφορετικά μοντέλα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία μπορούν να πετάξουν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων φτάνοντας από την Ουκρανία στη Μόσχα, έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί σε χτυπήματα εντός της Ρωσίας.

Μάλιστα δύο από αυτά τα drones έχουν και ονόματα. Πρόκειται για το «Bober» φωτογραφίες του οποίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο προφίλ ενός Ουκρανού influencer ονόματι Ιχορ Λατσένκοφ (Ihor Lachenkov) στα social media, και για το «UJ-22 Airborne» (το οποίο φέρεται να έχει παραχθεί από την ουκρανική εταιρεία Ukrjet), ενώ υπάρχει και ένα τρίτο μοντέλο, προς το παρόν αδιευκρίνιστου ονόματος, το οποίο έχει επίσης αναγνωριστεί από τους ερευνητές των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Μόνο στη Μόσχα, έχουν πραγματοποιηθεί από τις 3 Μαΐου και έπειτα έξι επιθέσεις με drone. Μέχρι στιγμής, από αυτές τις επιθέσεις έχουν προκληθεί μόνο υλικές ζημιές σε κτήρια, σε απόσταση όμως ακόμη και ολίγων εκατοντάδων μέτρων από τις εγκαταστάσεις του ρωσικού υπουργείου Αμυνας.

Οι Ουκρανοί παρουσιάζονται από την πλευρά τους να θέλουν να αναπτύξουν έναν στόλο από μεγάλης εμβέλειας μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία θα μπορούν όχι να εξαπολύουν πυρά αλλά να σκάνε τα ίδια πάνω σε εχθρικούς στόχους προκαλώντας φθορές, εξού και η ονομασία «καμικάζι» που τους αποδίδεται αν και επισήμως τέτοιου τύπου αεροσκάφη εντάσσονται στην κατηγορία των περιφερόμενων ή περιπλανώμενων πυρομαχικών (loitering munitions).

Στις 25 Ιουλίου, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία πρόκειται να δεκαπλασιάσει τις επενδύσεις της σε drones, από περίπου 108 εκατομμύρια δολάρια που ήταν πέρυσι σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος. Σημειώνεται ότι η ουκρανική κυβέρνηση, όταν αναφέρεται στη χρηματοδότηση τέτοιων πρότζεκτ, «ποντάρει» κυρίως σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε δωρεές.

Τις εν λόγω δηλώσεις ο Ουκρανός πρωθυπουργός τις είχε κάνει από το βήμα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου στο Κίεβο. Η ουκρανική κυβέρνηση είχε μάλιστα τότε δώσει στη δημοσιότητα και κάποιες φωτογραφίες από τον χώρο της εκδήλωσης στις οποίες φαίνονται κάποια drones τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί. Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση των New York Times, σε αυτές τις φωτογραφίες μπορεί κανείς να δει τα μοντέλα «Bober» και «UJ-22».

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ιστοχώρο της Ukrjet, κατασκευάστριας εταιρείας του «UJ-22», το εν λόγω drone μπορεί να πετά για έξι ώρες καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 500 μιλίων (800 χιλιομέτρων).

