Νέα Υόρκη: Αιτούντες άσυλο κοιμούνται στα πεζοδρόμια

Mετανάστες που ζητούν άσυλο είναι συγκεντρωμένοι έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, με πολλούς από αυτούς να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο για δεύτερη νύχτα, καθώς η χωρητικότητα του κτιρίου δεν επαρκεί για να τους φιλοξενήσει.

Το ξενοδοχείο «Roosevelt», το οποίο έκλεισε πριν από τρία χρόνια, είναι ένα από τα πολλά που έχουν μετατραπεί σε κέντρα έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, λεωφορεία έφτασαν στο ξενοδοχείο Roosevelt με ορισμένους μόνο μετανάστες να καταφέρνουν να βρουν ένα κρεβάτι. Πολλοί περίμεναν όλη την ημέρα στη ζέστη και τη βροχή, χωρίς να γνωρίζουν τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.

The Roosevelt Hotel NYC

100s of migrants are sleeping outside of the hotel due to no more rooms at the hotel. Some have been out here since 10 am . This is extremely dangerous, and NYC can’t handle this migrant crisis.

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 29, 2023