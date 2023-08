Πόλεμος στην Ουκρανία: Με 450 κιλά εκρηκτικών έπληξε το drone το ρωσικό τάνκερ

Το drone το οποίο έπληξε ρωσικό τάνκερ -που μετέφερε καύσιμα στα ρωσικά στρατεύματα-, έφερε 450 κιλά TNT, σύμφωνα με πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη στρατηγική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο οι ρωσικές αρχές.

Το πλοίο προσέγγιζε το στενό του Κερτς που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αζοφική Θάλασσα, όταν χτυπήθηκε από drone σε περιοχή των ουκρανικών χωρικών υδάτων.

Footage from the Ukrainian USV that targeted the Russian tanker Sig off the Kerch Strait, with a hit on the waterline near the engine room. pic.twitter.com/YEFkuaGpLv

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2023