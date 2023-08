Συνελήφθη influencer που προκάλεσε χάος στη Νέα Υόρκη λόγω giveaway

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνέλαβε έναν influencer μετά το χάος που προκάλεσε ανάρτησή του για giveaway μιας κονσόλας video game σε πλατεία του Μανχάταν.

Ο Kai Cenat, γνωστός ως influencer στο Twitch και το YouTube, έκανε stream την περασμένη Τετάρτη προαναγγέλλοντας πλήθος δώρων -υπολογιστές, PS5, μικρόφωνα, κάμερες, καρέκλες γκέιμινγκ, ακουστικά και δωροεπιταγές, μεταξύ άλλων- σε «τεράστιο giveaway» στην Γιούνιον Σκουέαρ το απόγευμα της Παρασκευής.

Social media influencer Kai Cenat is charged with inciting a riot and unlawful assembly after thousands-strong crowds gathered in Union Square in New York City for a giveaway, leaving dozens of people arrested and several police officers injured. https://t.co/LCVbWRDmRM pic.twitter.com/Bn272obDIF

Ως αποτέλεσμα της προσφοράς του influencer -που διατηρεί πάνω από 4 εκατομμύρια followers σε YouTube, 5 εκατομμύρια στο Instagram και 6.5 στο Twitch- ήταν μια άνευ προηγουμένου κοσμοσυρροή στην πλατεία του Μανχάταν.

Εικόνες από αέρος κατέγραψαν ένα τεράστιο πλήθος που πολιόρκησε το μαύρο βαν στο οποίο επέβαινε ο influencer, αλλά και ανθρώπους που εκτόξευαν καρέκλες και μπουκάλια και άλλους που αντάλλασσαν μπουνιές και κλωτσιές.

NYPD “Smashes” Kid’s Head Through Windshield at Union Square:

This video has gone viral from the Kai Cenat riot in Manhattan where two officers appear to pointlessly smash a kids head through the rear windshield of a van. On the face of it this video looks pretty bad, but let’s… pic.twitter.com/MV52VqO2Za

