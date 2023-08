Στα λευκά πόλη της Γερμανίας μετά από ισχυρή χαλαζόπτωση

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την πόλη του Ρόιτλινγκεν στη Γερμανία.

Σε κάποιες περιοχές της πόλης, μάλιστα, «το’στρωσε» κανονικά με το συσσωρευμένο χαλάζι να φτάνει σε ύψος και τα τριάντα εκατοστά.

Τα τοπικά μέσα και διεθνή πρακτορεία κατέγραψαν εικόνες αλλόκοτες για την εποχή, ανθρώπων με καλοκαιρινά ρούχα να πασχίζουν, μέσα σε ένα λευκό σκηνικό, να απομακρύνουν το χαλάζι από τους δρόμους.

Schweres Unwetter trifft Reutlingen! 🌩️ Hagel & Starkregen führten zu Überflutungen & Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel setzten innerhalb weniger Minuten die Abflussschächte zu und Wasser strömte in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt

Το φαινόμενο προκάλεσε μικρής έκτασης προβλήματα, κυρίως στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, ο πάγος και τα φύλλα από τα δέντρα έφραξαν το σύστημα απορροής υδάτων, προκαλώντας μικρής έκτασης πλημμύρες σε υπόγεια διαμερίσματα και πάρκινγκ.

Η πυροσβεστική έλαβε τουλάχιστον 120 κλήσεις λόγω της ξαφνικής θεομηνίας, ενώ επιστρατεύτηκαν τουλάχιστον 250 άνθρωποι για τον καθαρισμό των δρόμων.

«Οι πρώτες επιχειρήσεις αφορούσαν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους, ανήμποροι να κινηθούν, λόγω του πυκνού στρώματος χαλαζιού ή επειδή οι πόρτες των αυτοκινήτων τους δεν μπορούσαν να ανοίξουν» ανέφερε εκπρόσωπος του κέντρου της Πυροσβεστικής.

A heavy hailstorm surprised the southern German city of Reutlingen as accumulated hailstones turned streets white pic.twitter.com/81WBMgUPHv

— Reuters (@Reuters) August 5, 2023