Βιετνάμ: Οκτώ νεκροί εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων

Οκτώ άτομα βρήκαν το θάνατο στις ξαφνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Βιετνάμ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Από τις αρχές Αυγούστου η χώρα πλήττεται από ισχυρές καταιγίδες, αφού προηγουμένως γνώρισε επί μήνες παρατεταμένα κύματα καύσωνα και ξηρασία.

Στο βόρειο τμήμα του Βιετνάμ, οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα στις ορεινές επαρχίες Γεν Μπάι, Λάι Σο, Σον Λα και Θάι Νγκουγέν.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια και κατέστρεψαν καλλιέργειες, ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της η βιετναμική υπηρεσία ελέγχου των καταστροφών.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες σπιτιών που έχουν παρασυρθεί από χειμάρρους λάσπης, αποκλεισμένων ή κατεστραμμένων δρόμων και ξεριζωμένων δένδρων. Η πρόσβαση σε χωριά στα βουνά έχει διακοπεί.

Τον Ιούλιο, κατολισθήσεις είχαν ήδη σημειωθεί στις κεντρικές περιοχές της χώρας. Στην πόλη Ντάλατ, στα υψίπεδα, τρεις αστυνομικοί κι ένας πολίτης σκοτώθηκαν όταν αστυνομικό τμήμα θάφτηκε κάτω από τη λάσπη.

Τα υψίπεδα στο κεντρικό και το νότιο Βιετνάμ κατέγραψαν 5% ως 10% περισσότερη βροχή από το σύνηθες από την αρχή της περιόδου των βροχών το Μάιο, σύμφωνα με τις αρχές.

@UNUniversity launches flood mitigation programme in #VietNam to assist communities affected by #ExtremeWeather https://t.co/7JwhBI6Tf9

— UN News (@UN_News_Centre) August 5, 2023