ΗΠΑ: Ενας μέσος ιατρός βγάζει 350.000 δολ. ετησίως… και ένας «τοπ» ιατρός 3,5 εκατ. δολ.

Ενας μέσος ιατρός στις ΗΠΑ βγάζει περίπου 350.000 δολάρια τον χρόνο και ένας «τοπ» ιατρός ποσό δεκαπλάσιο: περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια δηλαδή μέσα σε ένα 12μηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Αντριου Βαν Νταμ στην Washington Post, στοιχεία τα οποία προέρχονται από σχετική έκθεση («The Earnings and Labor Supply of U.S. Physicians») του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών (National Bureau of Economic Research – NBER).

«Σε γενικές γραμμές, οι ιατροί στις ΗΠΑ κερδίζουν περίπου 50% περισσότερα από τους Γερμανούς ιατρούς και περίπου δύο φορές περισσότερα από τους ιατρούς του Ηνωμένου Βασιλείου», δηλώνει στην Washington Post ο Α. Γκρόβερ ο οποίος διδάσκει στην ιατρική σχολή του George Washington University.

Οι ιατροί τείνουν, βέβαια, να ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο υψηλά αμειβόμενες ομάδες επαγγελματιών σε σχεδόν όλες τις χώρες, όχι μόνο στις ΗΠΑ. «Αλλά τα ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζονται αναμφίβολα με την έλλειψη γιατρών στην Αμερική», αναφέρει στο άρθρο της η Washington Post.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λιγότερους γιατρούς ανά 10.000 άτομα από τις περισσότερες άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η σύγκριση με την Ελλάδα

Στη σχετική κατάταξη του ΟΟΣΑ για το έτος 2021, με τους ιατρούς που αναλογούν σε 10.000 κατοίκους σε κάθε χώρα, οι ΗΠΑ βρίσκονται στη θέση νούμερο 27 (σε σύνολο 31 χωρών) με 26,7 ιατρούς ανά 10.000 κατοίκους.

Συγκριτικά, στην ίδια λίστα η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση, κάτω από την πρώτη Πορτογαλία, με 56,5 ιατρούς ανά 10.000 κατοίκους.

