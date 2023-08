ΗΠΑ: Τεξανή δέχθηκε διπλή επίθεση από… γεράκι και φίδι

Μια γυναίκα από το Τέξας δέχτηκε ταυτόχρονα επίθεση από ένα γεράκι κι ένα φίδι όταν το αρπαχτικό έριξε κατά λάθος πάνω της το ερπετό που είχε πιάσει για… γεύμα.

Τον περασμένο μήνα, ενώ η Πέγκι Τζόουνς κούρευε το γρασίδι της, ένα γεράκι που περνούσε από την περιοχή, έριξε πάνω της το φίδι προτού κάνει κάθετη βουτιά για να διεκδικήσει λυσσαλέα τη λεία του.

Προτού προλάβει να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί και να αντιδράσει, γεράκι και φίδι άρχισαν συντονισμένη επίθεση.

Το φίδι τυλίχθηκε στο χέρι της γυναίκας χτυπώντας τη στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα το πτηνό έχωνε τα γαμψά του νύχια στη σάρκα της προσπαθώντας να πάρει πίσω το ερπετό.

Texas woman survives attacks from snake, hawk after snake ‘fell from the sky’ https://t.co/3fP2hwy1PV pic.twitter.com/7xeY6eguBm

