Εκουαδόρ: Τα πέντε βίαια χρόνια που οδήγησαν στη δολοφονία του υποψηφίου προέδρου

Los Lobos – Οι Λύκοι. Ετσι ονομάζεται η συμμορία που ανέλαβε την ευθύνη της δολοφονίας του υποψήφιου προέδρου του Εκουαδόρ, Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, φαβορί για τη θέση του πρώτου πολίτη της πολύπαθης χώρας, ο οποίος πλήρωσε με την ύστατη τιμωρία την παθιασμένη ρητορική του κατά της βίας και της διαφθοράς. Ο ίδιος, προ καιρού, είχε καταγγείλει απειλές από μια ομάδα που συνδέεται με το καρτέλ Sinaloa. Συγκεκριμένα, αναφέρει η El Pais, είχε λάβει απειλητικά μηνύματα από τον Αλίας Φίτο, έναν εγκληματία από μια συμμορία γνωστή ως Los Choneros: «Αν συνεχίσω να αναφέρω το όνομα του Φίτο και τους Los Choneros, θα με εξαφανίσουν», είχε πει ο δολοφονηθείς υποψήφιος πρόεδρος.

Οι Los Lobos, όπως γράφει το InsightCrime, έχουν καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη εγκληματική συμμορία στο Εκουαδόρ, με περισσότερα από 8.000 μέλη της να λυμαίνονται τις φυλακές της χώρας, όπου έχουν εκτυλιχθεί απίστευτες εικόνες αιματηρού χάους.

Η ομάδα έχει εμπλακεί σε πολλές σφαγές στις φυλακές του Εκουαδόρ, οι οποίες άφησαν περισσότερους από 315 κρατούμενους νεκρούς μόνο το 2021. Με τους… θρυλικούς Choneros να έχουν εξαρθρωθεί, οι Los Lobos ανέλαβαν τον έλεγχο μιας ισχυρής… ομοσπονδίας συμμοριών, συμπεριλαμβανομένων των Tiguerones και των Chone Killers, με διασυνδέσεις, πλην των φυλακών, με το οργανωμένο έγκλημα στην Κολομβία και το Μεξικό. Η συμμορία, λέει το ίδιο δημοσίευμα, έχει επίσης δραστηριοποιηθεί πολύ στην παράνομη βιομηχανία εξόρυξης.

⚡️Supposed members of the Los Lobos gang claim the assassination of Fernando Villavicencio, candidate in the Ecuadorian presidential electionspic.twitter.com/Oeq4owISFQ

