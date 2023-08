Χαβάη: Τα τρία συστατικά που κατέστρεψαν το Μάουι

Τουλάχιστον 55 νεκροί και δεκάδες τραυματίες· 1.000 οι αγνοούμενοι· 4.000 στρέμματα γης καμένα· 1.700 κτίρια, κυρίως κατοικίες, στάχτη· χιλιάδες ντόπιοι και τουρίστες εκτοπίστηκαν ή εγκατέλειψαν το νησί. Το Μάουι της Χαβάης, της πιο απομακρυσμένης αμερικανικής πολιτείας, περνάει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στα χρονικά του και η ιστορική πόλη Λαχάινα μένει βαθιά τραυματισμένη.

«Το 1960, είχαμε 61 θανάτους εξαιτίας του μεγάλου κύματος που είχε χτυπήσει το Μεγάλο Νησί (σ.σ. Χαβάη)», δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν. «Αυτή τη φορά, είναι πολύ πιθανό το σύνολο των θανάτων να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό. Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο για πολλά μέρη του κόσμου». Πράγματι, σε αυτό φαίνεται ότι συνηγορούν ομοφώνως όσοι ασχολούνται με το θέμα.

Παρά ταύτα, η πιο πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στη Χαβάη σημειώθηκε το 2018, όταν οι άνεμοι από τον τυφώνα «Λέιν» θέριεψαν τις φλόγες που περικύκλωσαν τη Λαχάινα – και πάλι. Τότε, είχαν καταστραφεί 8.000 στρέμματα γης, 31 οχήματα και 21 κτίρια, πάλι κυρίως κατοικίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το BBC.

Κάτι στο οποίο, επίσης, η πλειονότητα των διεθνών δημοσιευμάτων –που επικαλούνται αναλύσεις ειδικών και φορέων– συνηγορεί είναι ότι, ναι μεν δεν γνωρίζουμε τα αίτια της πυρκαγιάς, ωστόσο ξέρουμε για ποιον λόγο εξαπλώθηκε με τέτοια καταστροφική ταχύτητα, ανατρέποντας τη ζωή του νησιού σχεδόν εν μια νυκτί.

Ξαφνική ξηρασία, χόρτα ξένα στη χλωρίδα του νησιού, άνεμοι, τυφώνας – όλα τα στοιχεία της ανθρωπογενούς κλιματικής κρίσης, την ώρα που, εν γένει, οι πυρκαγιές χρειάζονται τρία συστατικά: σπίθα· καύσιμο με τη μορφή βιομάζας, όπως η χαμηλή βλάστηση ή τα δέντρα· καιρικές συνθήκες, όπως οι άνεμοι και οι «ξαφνικές ξηρασίες» που εξαπλώνουν τις φλόγες. Κάτι τέτοιο περιγράφουν σε ειδικές αναλύσεις τους διεθνή Μέσα όπως το BBC, το Associated Press, οι New York Times ή ο Guardian.

Ο συνδυασμός των τριών συστατικών, στην περίπτωση του Μάουι, ήταν άμεσος και ταυτόχρονος – και χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες για να «συντονιστούν» και, εντέλει, να δυσχεράνουν ανυπολόγιστα και το έργο των πυροσβεστικών σωμάτων.

Τα χόρτα που φυτρώνουν εκεί όπου –κυριολεκτικά– δεν τα σπέρνουν μοιάζει να είναι το βασικό καύσιμο για την εξάπλωση των πυρκαγιών στο Μεγάλο Νησί. Παρότι, όμως, ουδείς τα έσπειρε, εκείνα εμφανίστηκαν στη θέση των γεμάτων υγρασία ανανάδων και ζαχαροκάλαμων, όταν οι επιχειρήσεις-φάρμες έπεσαν έξω οικονομικά και έκλεισαν.

Τα χόρτα αυτά εντάσσονται στα «χωροκατακτητικά είδη», που εν γένει έτσι ονομάζεται κάθε μη ιθαγενές είδος σε εκάστη περιοχή όπου ανταγωνίζεται τα ιθαγενή αντίστοιχα. Μάλιστα, όπως λέει στο Associated Press η Ελίζαμπεθ Πίκετ, εκτελεστική συν-διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού Hawaii Wildfire Management Organization, που ειδικεύεται στην πρόληψη και τη μείωση των πυρκαγιών, αυτά τα χωροκατακτητικά χόρτα είναι επιρρεπή στο να λαμπαδιάσουν – στην κυριολεξία. Συμπληρώνει, δε, ότι το 26% του Μάουι έχει δεχθεί «εισβολή» από αυτό το είδος χόρτου.

Κι εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: τα χόρτα ενδημούν στη φυσική χλωρίδα· σε περίπτωση πυρκαγιάς, βοηθούν στην αδιάκριτη εξάπλωσή της· τα καμένα, εντέλει, αφήνουν επιπλέον έδαφος για χωροκατακτητικά χόρτα, αντικαθιστώντας, όπως συνηγορεί και το BBC, τα ενδημικά είδη, που είναι, εξαιτίας της υγρασίας τους, λιγότερο ευάλωτα στις πυρκαγιές.

Ο Κλέι Τράουερνιχτ, ειδικός στις πυρκαγιές στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, είπε στο Associated Press ότι, αφενός, «η υγρή περίοδος δίνει ώθηση σε φυτά όπως το Guinea Grass, ένα μη ιθαγενές, χωροκατακτητικό είδος που βρίσκεται σε μέρη του Μάουι, να μεγαλώνουν 15 εκατοστά την ημέρα και να φτάσουν έως τα 3 μέτρα ύψος» και, αφετέρου, «όταν αυτό το χόρτο αποξηρανθεί, δημιουργεί ένα πλαίσιο… ώριμο για πυρκαγιά».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας «εσωτερικός» δημόσιος διάλογος που έχει αρχίσει μεταξύ των κατοίκων της περιοχής.

Ηδη προ δεκατριών ετών, ειδική μελέτη του Τμήματος Γης και Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Χαβάης ανέφερε ότι «τα ιθαγενή οικοσυστήματα στη Χαβάη δεν προσαρμόζονται στις δασικές πυρκαγιές. Εκτός από τις ενεργές ηφαιστειακές περιοχές, η φωτιά δεν αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου ζωής των ιθαγενών οικοσυστημάτων της Χαβάης και μόνο λίγα ιθαγενή είδη μπορούν να αναγεννηθούν μετά τη φωτιά. Τα δύο τρίτα των απειλούμενων ειδών της Χαβάης βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου πυρκαγιάς. Οι πυρκαγιές στη Χαβάη θέτουν τις κοινότητες σε κίνδυνο, καταστρέφουν αναντικατάστατους πολιτιστικούς πόρους, κοστίζουν χρήματα στους φορολογουμένους, επηρεάζουν αρνητικά τα αποθέματα πόσιμου νερού και την ανθρώπινη υγεία, αυξάνουν τη διάβρωση του εδάφους, επηρεάζουν περιοχές κοντά στην ακτή και τους θαλάσσιους πόρους και καταστρέφουν αυτόχθονα είδη και ιθαγενή οικοσυστήματα».

Ο Κανιέλα Ινγκ, πρώην Δημοκρατικός βουλευτής της Χαβάης, έθεσε την περασμένη Πέμπτη το ζήτημα «της κατάφωρης κακοδιαχείρισης της γης από άπληστους κατασκευαστές και κερδοσκόπους, που κατέστρεψε το φυσικό μας τοπίο και τους πόρους και επέτρεψε την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς».

For those in 4th grade and below—colonial greed because in addition to “dry vegetation, high wind, and low humility” caused by the climate crisis—the gross mismanagement of land by greedy developers and land speculators destroyed our natural landscape and buffers and enabled the…

— Kaniela Ing (@KanielaIng) August 10, 2023