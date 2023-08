Σε σκηνικό «Kολοσσαίου» θα γίνει η μονομαχία του Μάσκ με τον Ζούκερμπεργκ

ΟΕλον Μασκ βρίσκεται σε συνομιλίες με την κυβέρνηση της Ιταλίας σχετικά με τη φιλοξενία του προτεινόμενου αγώνα πολεμικών τεχνών με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ σε «ιστορικό χώρο».

Συγκεκριμένα, ο Μασκ αναφέρει σε ανάρτησή του: «Η διαχείριση του αγώνα θα γίνει από τα ιδρύματα [που ανήκουν] σε εμένα και του Zuck (όχι από το UFC). Η ζωντανή μετάδοση θα γίνει σε αυτή την πλατφόρμα και τη Meta. Τα πάντα στο κάδρο της κάμερας θα είναι η αρχαία Ρώμη, τίποτα σύγχρονο. Μίλησα με την πρωθυπουργό της Ιταλίας και τον υπουργό Πολιτισμού. Συμφώνησαν για μια επική τοποθεσία».

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023