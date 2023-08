ISW: Η συμφωνία του Πούτιν με την Wagner πιθανότατα «καταρρέει»

Η συμφωνία που σταμάτησε την πορεία της Wagner προς την Μόσχα είναι πιθανό να καταρρεύσει, εκτιμά η αμερικανική δεξαμενή σκέψης, Institute for the Study of War.

«Κυκλοφορούν φήμες ότι οι δυνάμεις της Wagner μετακινούνται πίσω στη Ρωσία από τη Λευκορωσία και αναμένουν άμεσα νέες διοικήσεις», ανέφερε το ISW σε σχετική έκθεση.

«Οι δυνάμεις ενδέχεται να αποχωρήσουν επειδή ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την ομάδα» σημείωσε το ISW, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη ρωσική πηγή.

Το ISW είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι οι εικασίες σχετικά με την ενδεχόμενη αποχώρηση της Wagner από τη Λευκορωσία θέτουν σε αμφιβολία την συμφωνία που έγινε μετά από μεσολάβηση του Λουκασένκο.

Πρόσθεσε δε ότι η φημολογία που φέρει τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου να αναλαμβάνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αφρική από την οργάνωση «εξόργισαν τους μισθοφόρους».

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει αυτές τις εικασίες είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων πηγών, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να μην είναι εντελώς ελεύθερος να σχολιάσει το μέλλον της Wagner.

Ο Πριγκόζιν εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στο περιθώριο του Οικονομικού Ανθρωπιστικού Φόρουμ Ρωσίας-Αφρικής στην Αγία Πετρούπολη στις 27 Ιουλίου και πιο πρόσφατα σχολίασε το μέλλον της Wagner σε ηχογράφηση που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουλίου, κατά την οποία υποστήριξε ότι οι μαχητές που δεν υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Αμυνας (MoD) θα φτάσουν στη Λευκορωσία μέχρι τις 5 Αυγούστου.

Πηγή: ISW, Sky News