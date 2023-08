Ομπάμα: Η άγνωστη επιστολή για τις ερωτικές φαντασιώσεις του με άνδρες

Στο «φως» φέρνει η New York Post, επιστολή του Μπαράκ Ομπάμα σε πρώην σύντροφό του, στην οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ερωτικές φαντασιώσεις του με άνδρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για επιστολή του 1982 προς την Αλεξ ΜακΝιρ, η οποία δημοσιοποιήθηκε με αφορμή το βιβλίο του ιστορικού Ντέιβιντ Γκάροου για τη ζωή του πρώην Αμερικανού προέδρου.

Barack Obama told ex, ‘I make love to men daily, but in the imagination,’ letter shows https://t.co/wyMQjegFXg pic.twitter.com/6r5QFjKyYb

— New York Post (@nypost) August 12, 2023